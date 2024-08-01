İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 19 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde alıkoyduğu ve işkenceye maruz bıraktığı 19 Filistinli serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Filistinliler, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 19 Filistinliyi serbest bıraktı

Filistinli yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, ordusunun Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde alıkoyduğu 19 Filistinliyi serbest bıraktığı belirtildi.

İsrail'in Kissufim bölgesindeki kapıdan serbest bırakılan Filistinlilerin, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldüğü aktarıldı.

Filistinlilerin alıkonuldukları süre boyunca darp, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları, aç bırakıldıkları ifade edildi.

31 yaşındaki Saeed Abu Tafa, "Her türlü işkenceyi gördüm. Cehennemdeydim. İsrail gözaltı merkezleri Guantanamo'dan daha beterdir" ifadelerini kullandı.

İşkence sırasında 3 kaburga kemiğinin kırıldığını, omuriliğinin yaralandığını, vücudunun her yerinde hala ağrıların olduğunu söyleyen Abu Tafa, "İsrail askerleri canavardı. Her yerimize vurdular ve bize elektrik verdiler" dedi.

İsrail, Gazze'ye saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Tutukluların bir kısmı daha sonra gruplar halindeki serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.

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