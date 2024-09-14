İsrail Gazze'de bir evi bombaladı: 4'ü çocuk 10 kişi öldü

Gazze'nin Tuffah mahallesindeki Bustan ailesinin evini hedef alan yönelik İsrail saldırısında dördü çocuk, üçü kadın 10 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında ise kayıplar var.

İsrail Gazze'de bir evi bombaladı: 4'ü çocuk 10 kişi öldü

ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

resmi haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, İsrail güçlerinin Gazze'nin Tuffah mahallesindeki bir eve düzenlediği saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Bombardımanda ölenler arasında dört çocuk ve üç kadın bulunduğu aktarıldı.

Bustan ailesine ait olan evin enkazının altında birkaç kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze işlemleri için El Baptist Hastanesi'ne götürüldü. 

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