İsrail Gazze'de bir evi bombaladı: 4'ü çocuk 10 kişi öldü

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın bildirdiğine göre, İsrail güçlerinin Gazze'nin Tuffah mahallesindeki bir eve düzenlediği saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.



Bombardımanda ölenler arasında dört çocuk ve üç kadın bulunduğu aktarıldı.

Bustan ailesine ait olan evin enkazının altında birkaç kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze işlemleri için El Baptist Hastanesi'ne götürüldü.