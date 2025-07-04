İsrail Gazze'de bir günde 102 Filistinliyi katletti

Gazze ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail, sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail savaş uçakları Gazze kentindeki Mustafa Hafız Okulunu bombaladı.



Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulda İsrail saldırısı nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.



Gazze kentindeki Nablusi Kavşağı yakınında İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 30 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları da bombaladı. Saldırıda çok sayıda çadır yanarak kül oldu.



Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında sadece dün 44'ü insani yardım bekleyenler olmak üzere 102 Filistinli hayatını kaybetti.