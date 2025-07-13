İsrail, Gazze'de bir günde 90 Filistinliyi katletti

ABD'nin önerdiği ve tarafların "olumlu yanıt" verdiği 60 günlük ateşkese ilişkin müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da devam ederken İsrail'in Gazze'deki katliamı da devam ediyor.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilere ait evleri, çadırları ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldı.



İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda en az 90 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaklaşık 60 bin Filistinli hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 150 bine yaklaştı.