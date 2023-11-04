İsrail, Gazze'de çocuk hastanesinin giriş kısmına saldırı düzenledi

Yine dün gerçekleştirilen saldırılarda da sivillerin yoğun olduğu noktalar hedef alınmıştı.

Gazze'deki Hamas hükümeti, İsrail'in bölgenin en büyük hastanesi olan El Şifa hastanesi yakınında bir ambulans konvoyunu vurduğunu açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda 13 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'den güneydeki Refah Sınır Kapısı'na doğru giden ve ağır yaralı insanları taşıyan bir ambulans konvoyunu" hedef aldığı belirtildi.

İSRAİL AMBULANS VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ



İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "karadaki askerlere saldırı hazırlığındaki Hamas teröristlerini taşıyan ambulansın" hedef alındığı iddia edildi.