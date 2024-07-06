İsrail, Gazze'de emniyet aracını hedef aldı: 6 polis öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde emniyet aracını hedef alarak 6 polisi öldürdü, bazılarını da yaraladı.

İsrail, Gazze'de emniyet aracını hedef aldı: 6 polis öldürüldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, savaş uçakları, Refah kentinin eş-Şakuş bölgesinde Şeridi'nde Filistin İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı emniyet aracını hedef aldı.

Saldırı sonucu 6 polis hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 98 Filistinli öldü, 87 bin 705 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Netanyahu'ya "uluslararası güven kaybı" suçlaması

Netanyahu'ya "uluslararası güven kaybı" suçlaması

Biden'dan yorgunluk itirafı: "Daha çok uykuya ihtiyacım var"

Biden'dan yorgunluk itirafı: "Daha çok uykuya ihtiyacım var"

Mahkemeden Andrew Tate kararı: "AB içinde seyahat edebilecek"

Mahkemeden Andrew Tate kararı: "AB içinde seyahat edebilecek"

Trump'tan Biden'a "kuralsız tartışma" teklifi

Trump'tan Biden'a "kuralsız tartışma" teklifi

UNRWA: Gazze halkı yeni zorunlu göçlerle karşı karşıya

UNRWA: Gazze halkı yeni zorunlu göçlerle karşı karşıya

AB’den 450 bin euroluk Beryl Kasırgası yardımı

AB’den 450 bin euroluk Beryl Kasırgası yardımı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...