İsrail, Gazze'de en az 1581 sağlık çalışanını öldürdü

Gazze'deki Filistin Hükümetinin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in 22 aydan uzun süredir Gazze'de sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.



İsrail'in devam eden saldırılarında sağlık çalışanlarının doğrudan hedef alındığını kaydeden Sevabite, bu durumu "tam anlamıyla bir savaş suçu ve uluslararası insan haklarının ağır ihlali" şeklinde niteledi.



Sevabite, Gazze'de (İsrail saldırılarında) 7 Ekim 2023’ten bu yana 1581 sağlık çalışanının öldürüldüğünü ifade ederek, bunlar arasında 157 doktor, 366 hemşire, 103 eczacı, 254 tıbbi asistan ve 611 idari sağlık personeli olduğunu ifadelerini kullanırken, diğer kayıpların da farklı alanlarda görev yaptığını belirtti.



Gazze'de İsrail'in yürüttüğü soykırım sürecinde 88'i doktor 362 sağlık personelinin alıkonulduğuna dikkati çeken Sevabite, alıkonulanlar arasında 132 hemşirenin bulunduğunu aktardı.



İsrail ordusunun 72 sağlık asistanı ve 47 idari çalışanı alıkoyduğu bilgisini veren Sevabite, diğer alanlarda çalışan birçok sağlık personelinin de Gazze'de alıkonulduğunu hatırlattı.



Sevabite, İsrail'in sağlık personelini hedef alarak "sivilleri Cenevre Sözleşmeleri'nde tanınan tedavi ve sağlık hizmetlerinden mahrum bıraktığını ve insani felaketini derinleştirdiğini" dile getirdi.