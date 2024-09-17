İsrail, Gazze'de en az 710 bebeği öldürdü

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında en az 710 bebeği öldürdüğünü duyurdu.

İsrail, Gazze'de en az 710 bebeği öldürdü

Bakanlığın yayımladığı, 7 Ekim 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerinde hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliklerinin yer aldığı listede ordusunun öldürdüğü 11 bin 983'ü reşit olmayan, 34 bin 344 Filistinlinin ismine yer verildi.

Listede, İsrail'in Şeridi'nde 1 yaş altı en az 710 bebeği öldürdüğüne dikkati çekildi.

GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN YÜZDE 60'I KADIN, ÇOCUK VE YAŞLI

Gazze'de İsrail saldırılarında öldürülenlerden kimliği tespit edilen kadınların sayısının 6 bin 297 olduğu aktarıldı.

İsrail saldırılarında can veren Filistinlilerden yüzde 60'ını kadınlar, çocuklar ve yaşlıların oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Ayrıca listede, 60 yaş üstü 2 bin 734 Filistinlinin ismi de yer aldı.

İsrail, Gazze'de en az 710 bebeği öldürdü - 1

'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Şeridi'nde hayatını kaybedenlerden çok sayıda kişinin cesedi bombaların etkisiyle eriyor veya İsrail askerlerinin engellemeleri nedeniyle hastanelere ulaştırılamıyor.

Sağlık Bakanlığı, hastanelere ulaştırılan cesetlerin kimlik tespitini yapabilirken, yıkılan binaların enkazında kaybolan, cesedi deforme olan veya engellemeler nedeniyle hastaneye ulaştırılamayan çok sayıda kişi bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 226 Filistinli öldü, 95 bin 413 kişi yaralandı ve 10 bin Filistinli de kayboldu.

Öne Çıkan Video

Ömer bebeğin bacağına ne oldu? Özel hastaneye yanlış uygulama suçlaması

DÜNYA HABERLERİ

Biden şüpheli suikast girişimi sonrasında Trump’ı aradı

Biden şüpheli suikast girişimi sonrasında Trump’ı aradı

Portekiz'deki yangınlarda 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Portekiz'deki yangınlarda 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

BM: İsrail'in tahliye emirleri Gazze'nin yüzde 85'ini kapsıyor

BM: İsrail'in tahliye emirleri Gazze'nin yüzde 85'ini kapsıyor

Sudan'da kolera salgını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e çıktı

Sudan'da kolera salgını: Hayatını kaybedenlerin sayısı 315'e çıktı

İsrail medyasına göre, Savunma Bakanı Gallant görevden alınacak

İsrail medyasına göre, Savunma Bakanı Gallant görevden alınacak

Trump'a ikinci suikast girişimi | FBI olayı "oldukça ciddi" olarak tanımladı

Trump'a ikinci suikast girişimi | FBI olayı "oldukça ciddi" olarak tanımladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...