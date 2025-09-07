İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı binayı vurdu

İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze şehrinin Rimal Mahallesinde bulunan Er-Ruya binası ve çevresine saldırı uyarısında bulundu.



Er-Ruya binasının yanı sıra binanın yakınlarında Beyrut Kavşağı ve Arap Birliği Caddesi'nin bulunduğu bölgede yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırları için "acil uyarı" yapan İsrail ordusu, bu bölgelerin hedef alınacağını duyurdu.



İsrail ordusu, uyarı yaptığı bölgelerde "Hamas'a ait unsurların bulunduğunu" iddia ederek, "yakın bir zamanda saldırı yapılacağını" açıkladı.



Filistinlilere "derhal bölgeyi boşaltma" uyarısı yapan İsrail ordusu, sivillerden Han Yunus bölgesinde güvenli olduğunu iddia ettiği bölgeye gitmelerini istedi.

İsrail uyarıların ardından açıkladığı bölgelere saldırı düzenledi.