İsrail, Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerinde geniş çaplı kara harekatı başlatıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde "Gideon'un Savaş Arabaları" isimli yeni operasyonu duyuran İsrail, Gazze'deki harekatın genişletileceğinin sinyalini vermişti.

ORDUNUN HEDEFİ KALICI İŞGAL

Operasyonun "işgali kalıcı hale getirmeyi" hedeflediği öne sürülüyor.

İsrail'in devam eden ağır bombardımanı ve kara saldırıları bir halkın topluca cezalandırılması, yerinden edilmesi ve sistematik olarak yok edilmesi anlamına geliyor.

İSRAİL ORDUSU SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, geçtiğimiz hafta yoğun saldırılar sonucu en az 464 kişi öldü, bin 418 kişi ise yaralandı.