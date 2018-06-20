İsrail ordusu Gazze'den İsrail'e 30 roket ve havan mermisi atıldığını, demir kubbe füze savunma sisteminin atılan 7 roketi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
İsrail ordusunun açıklamasında uçurtmaya bağlanan yanıcı maddelerin İsrail tarafına gönderildiği de iddia edildi.
Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı. İsrail ordusu da Gazze'deki 25 Hamas hedefine hava saldırısı düzenledi.
Vurulan yerler arasında bir yeraltı eğitim noktasının da olduğu belirtildi.
Yerel kaynaklar 2 Hamas mensubunun yaralandığını aktardı.
İsrail Gazze'de Hamas hedeflerini vurdu
NTV HaberDünya
İsrail ve Filistin arasındaki gerilim yine tırmandı. Gazze'den İsrail tarafına roketler atıldı. İsrail de Gazze'deki Hamas hedeflerini vurarak karşılık verdi.
İsrail ordusu Gazze'den İsrail'e 30 roket ve havan mermisi atıldığını, demir kubbe füze savunma sisteminin atılan 7 roketi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.