İsrail: Gazze’de iki İsrailli esirin cesedine ulaşıldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail ordusu ise bugün bir açıklama yaparak Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerinden ikisinin cesetlerine ulaştığını duyurdu.



İSRAİL, EVLERİ VE ÇADIRLARI VURDU



İsrail, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde evlere, binalara ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırılarını sürüyor.



Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin batısındaki Benna fırını yakınlarında bulunan bir eve düzenlediği hava saldırısında bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.



Görgü tanıkları, İsrail topçu birliklerinin, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyindeki Magraka beldesini bombaladığını aktardı.



İsrail ordusunun Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı vurması sonucu altı Filistinli hayatını kaybetti.



İSRAİL, FİLİSTİNLİLERE AİT BİNALARI PATLATTI



Asda bölgesi yakınlarında Roni Caddesi üzerindeki yerinden edilenlerin sığındığı çadıra insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda da iki kişi yaşamını yitirdi.



Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus’un kuzeydoğusundaki Karara beldesinde Filistinlilere ait binaları patlattığını kaydetti.



Ayrıca Han Yunus’un Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, El-Beled, Satr el-Garbi, Ketibe ve 5. Cadde bölgeleri ile çevresine yoğun topçu saldırıları düzenlendi.



İsrail’in Gazze kentinin güneyindeki Keşku Caddesi üzerindeki bir evi hedef aldığı saldırıda ikisi çocuk, üç kişi hayatını kaybetti.



İSRAİL: İKİ ESİRİN CESETLERİNE ULAŞILDI



Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerinden ikisinin cesetlerine ulaştığını duyurdu.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, esirlerden ABD-İsrail vatandaşı Gad Haggai ile Judi Weinstein Haggai'nin cesetlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunduğu kaydedildi.



İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü, ordu ve polis tarafından gerçekleştirilen kimlik tespitinin ardından esirlerin ailesinin bilgilendirildiği aktarıldı.



İsrail devlet televizyonu KAN, söz konusu esirlerin cesetlerinin bulunmasıyla, Gazze Şeridi'nde 20'si hayatta, 56 İsrailli esirin kaldığını paylaştı.

