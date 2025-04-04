İsrail, Gazze’de işgali genişletiyor: “Açlık ve çaresizlik yayılıyor”

İsrail ordusu, ateşkesi bozarak Filistin halkını yeniden göçe zorlayan tahliye uyarıları yayınladığı ve saldırılarını şiddetlendirdiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işgalini genişlettiğini açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarını genişlettiğini belirtti.



Adraee, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye bölgesinde "kontrolünü derinleştirmek ve tampon bölgeyi genişletmek amacıyla çalışmalara başladığını" aktardı. Bölgedeki Filistin halkına yaptığı tahliye uyarısına değinen Adraee, Şucaiyye'de İsrail ordusunun Hamas mensuplarıyla çatıştığını iddia etti.



İSRAİL ÇADIRLARI HEDEF ALDI, ANNE VE ÇOCUĞU ÖLDÜ



İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu da Filistinli bir kadın ve çocuğu hayatını kaybetti. Ordu, Han Yunus'un Mevasi bölgesinde Kubbe Camisi'nin batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadıra saldırdı. Saldırıda Filistinli bir kadın ve çocuğu öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



İsrail, gıda ve temiz suya erişimde sıkıntının yaşandığı Gazze’nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde Gabayin deniz suyu arıtma tesisini de bombaladı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.



BM: İSRAİL, GIDA VE YARDIMLARI SİLAH OLARAK KULLANIYOR



Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin olarak sosyal medya X hesabından bir açıklama yaptı. Lazzarini, paylaşımında, "Gazze: Gıda ve yardımların silah olarak kullanılması sebebiyle açlık ve çaresizlik yayılıyor” ifadelerini kullandı.



Lazzarini, "Gazze'ye bir aydan uzun süredir tam abluka uygulanıyor. İsrailli yetkililer gıda, ilaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçların girişini yasaklamaya devam ediyor. Bu toplu cezalandırmadır" açıklamasında bulundu.



Gazze'de insanların açlık çektiği, kaos ve yağmalamanın görüldüğünü belirten Lazzarini, İsrail'in uyguladığı sıkı abluka sebebiyle sivil düzenin bozulmaya başladığını aktardı. Lazzarini, Gazze'de insanların küçük bir alanda sıkışıp kaldıkları için son derece yorgun olduğuna dikkati çekerek, "Yardımların girişine izin verilmeli ve abluka kaldırılmalıdır" ifadesini kullandı.

