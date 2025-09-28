İsrail, Gazze'de "Mekke" adlı en yüksek binayı vurdu

İsrail savaş uçakları, Filistinlileri güneye sürmek için Gazze kentinde özellikle çok sayıda ailenin yaşadığı çok katlı yüksek binaları yıkmaya devam ediyor.



İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesinde bir binanın vurulacağını duyurmasının ardından saldırı gerçekleşti.



Güney Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş çok sayıda ailenin barındığı, etrafında da yüzlerce çadırın bulunduğu Mekke binası İsrail uçakları tarafından hedef alındı.



Saldırı sonucu yıkılan Mekke binasının Gazze'deki en yüksek çok katlı bina olduğu belirtiliyor.

Adraee daha önce yaptığı açıklamada, "Rimal ve Sabra mahalleleri, liman bölgesi ve Beyrut Caddesi'nde kırmızıyla işaretli bir bina ve bu binaya yakın çadırlardaki" Filistinliler için tahliye emri yayınlamıştı.



Binanın içinde ve çevresinde Hamas unsurlarının olduğu iddiasıyla kısa süre içinde saldırı düzenleneceğini belirten Adraee, Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

