İsrail, Gazze'de Meşru Beyt Lahiya bölgesini vurdu: 87 kişi öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in gece saatlerinde Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 87’ye yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada, enkaz altın kalan çok sayıda kişinin olduğu belirtilirken, 40’dan fazla sivilin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Meşru Beyt Lahiya'da yerleşim yerlerine şiddetli saldırılar düzenleyerek korkunç bir katliam işlediği kaydedildi.



Saldırıların, Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sisteminin çökertilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, İsrail ordusunun, sağlık çalışanlarından hastaneleri derhal tahliye etmelerini istediği, hastanelere yakıt girişini engellediği, aynı zamanda bölgedeki iletişim ve internet hizmetlerini kestiği, böylece derin bir insani krize sebep olduğu ifade edildi.

İsrail'in işlediği yeni katliamın, kadın ve çocuklara yönelik etnik temizliğin kınandığı açıklamada, uluslararası topluma bu suçların kınanması çağrısı yapıldı.



Açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı ve Meşru Beyt Lahiya başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki soykırımdan İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve bu suçlara ortak olan diğer ülkelerin sorumlu olduğu vurgulandı.

HASTANE ELEKTRİKSİZ KALDI, 2 KRİTİK HASTA ÖLDÜ



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşım yaptı.



Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesine (İsrail tarafından) düzenlenen saldırıda 40 hasta ve sağlık personelinin yaralandığını belirten Ghebreyesus, "Hastanenin jeneratörü vuruldu ve elektriksiz kaldı. Bunun sonucunda 2 kritik hasta hayatını kaybetti. El-Avde Hastanesine düzenlenen saldırıda sağlık personeli yaralandı. Hastanelerin yakınlarındaki saldırılar, erişimi tehlikeye atarak hastaneleri hızla işlevsiz hale getirebilir." ifadesini kullandı.

