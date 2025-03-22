imsakiye

İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu

İsrail, Gazze Şeridi'nde Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu

savaş uçakları, Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerini hedef aldı.

İftar vaktinden dakikalar önce düzenlenen hava saldırısında Filistinli kaynaklar çok sayıda evin yıkıldığını belirtti. İsrail ordusu, bölgeyi hedef almadan Filistinlilerden bölgeyi boşaltmalarını istedi.

Saldırıda yaralananlar olduğu ve El-Avda Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...