İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerini hedef aldı.



İftar vaktinden dakikalar önce düzenlenen hava saldırısında Filistinli kaynaklar çok sayıda evin yıkıldığını belirtti. İsrail ordusu, bölgeyi hedef almadan Filistinlilerden bölgeyi boşaltmalarını istedi.



Saldırıda yaralananlar olduğu ve El-Avda Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.