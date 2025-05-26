İsrail, Gazze'de okul ve eve saldırdı: 52 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını şiddetlendiriyor.



Al-Aqsa TV ve Filistin kaynaklarına göre, İsrail ordusu, şafak vakti Gazze kentinin ed-Durc Mahallesi'ndeki Fehmi el-Cercavi Okulu’nu hedef aldı. Gazze’deki sivil savunma kurumu, İsrail’in bugün erken saatlerde okula düzenlediği saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kurum, saldırıda onlarca kişinin yaralandığını, yaralıların arasında çocukların ve kadınların da olduğunu bildirdi. Saldırının düzenlendiği okulun çevresinde kurulan çadırlarda çıkan yangınlar nedeniyle de çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.



İSRAİL, CİBALİYE’DE EVİ HEDEF ALDI: 19 ÖLÜ



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye el-Beled bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında da 19 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.



AA muhabirine konuşan sağlık kaynakları, Cibaliye el-Beled bölgesindeki saldırının hedefi olan evin Abdurabbuh ailesine ait olduğunu ve enkazında 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.



Görgü tanıkları, evin birkaç katlı olduğunu ve onlarca yerinden edilmiş Filistinliye barınma imkanı sağladığını, saldırı sonucu tamamen yıkıldığını bildirdi.



İSRAİL ORDUSU, 48 SAATTE 200’DEN FAZLA BÖLGEYE SALDIRDI



İsrail ordusu, işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişlettiği Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 200'den fazla bölgeye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.



İşgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişleten İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını artırıyor. Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de halk, açlığın ve zorla yerinden edilmenin yanı sıra artan saldırılarla mücadele ediyor. Saldırılar nedeniyle Gazze'de son bir haftada 161 binden fazla Filistinli yerinden olurken, İsrail ordusunun "tahliye emirleri" nedeniyle Gazzeliler zorla göç etmek zorunda kalıyor.



İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte Gazze'de 200'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Hava saldırılarında Filistinli gruplara ait noktaların hedef alındığı iddia edildi.



İSRAİL, 53 BİN 939 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 785 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 756 kişi yaralandı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 939'a, yaralıların sayısı da 122 bin 797'ye yükseldi.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Plana göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail, burada toplama kamplarındaki Filistinlilere "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.



İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

