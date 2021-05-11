İsrail Gazze'de sivillere ait binayı vurdu,can kaybı 25'e yükseldi

Dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 9'u çocuk, 1'i kadın olmak üzere 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği olduğu, 115 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Gazze'deki yerel kaynaklar, İsrail ordusunun sivillerin ikamet ettiği bir apartmana hava saldırısı düzenlediğini belirtti.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan apartmanda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Açıklamada, dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 9'u çocuk, 1'i kadın olmak üzere 25 Filistinlinin öldüğü, 115 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU TAKVİYE GÖNDERDİ



İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, Gazze'den İsrail'in güneyine atılan roketler nedeniyle Askalan şehrinde 2 İsrailli kadının hayatını kaybettiğini söyledi. Askalan ve Aşdod şehirlerinde 7 kişi de yaralandı.



Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.



İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.



Bunun ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

