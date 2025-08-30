İsrail, Gazze'de son 24 saatte 66 kişiyi katletti

İsrail ordusu, topyekun işgal harekatına giriştiği Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik katliamlarına aralıksız devam ediyor.



İsrail, kentte son 24 saatte en az 66 kişiyi öldürdü.



Gazze'nin merkezindeki Vahdet Caddesi’nde sivillerin toplandığı bir alana yapılan İsrail bombardımanında 3 Filistinli hayatını kaybetti.



Kuzeybatıdaki “Zikim” bölgesinde ise yardım bekleyen 9 Filistinli İsrail’in açtığı ateş sonucu öldü.



İsrail’in Gazze'nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik diğer saldırılarında da 49 Filistinli hayatını kaybetti.



Ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldığı son hava saldırısında ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi.