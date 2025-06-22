İsrail: Gazze'de üç İsrailli rehinenin cenazelerine ulaşıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerden üçünün cesedine ulaştığını öne sürdü.



Ordudan yapılan açıklamada, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile yapılan ortak operasyonda cesetlerin bulunduğu iddia edildi.



Gazze Şeridi'nde bulunan üç cansız bedenin Ofra Keidar, Jonathan Samerano ve asker Shay Levinsonn'a ait olduğu bildirildi.



Operasyonun İsrail ordusu ve Şin-Bet tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiği ve cesetlerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından, ailelerin haberdar edildiği aktarıldı.



The Times of Israel'in haberine göre, Gazze Şeridi'nde 49'u 7 Ekim 2023'te, biri ise 2014'te esir alınan 50 İsrailli bulunuyor.



Söz konusu 50 esirden 20'sinin yaşadığı, 28'inin öldüğü ve ikisi hakkında ise "şüphelerin bulunduğu" bildiriliyor.