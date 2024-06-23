İsrail Gazze'de yardım dağıtımı için kullanılan okulu vurdu: 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu Gazze'de yardım dağıtmak için kullanılan bir eğitim kolejine düzenlediği hava saldırısında dört Filistinli'yi öldürdü. Vurulan merkezin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen ve yerinden edilmiş ailelere yardım sağlayan bir okul olduğu bildirildi.

İsrail Gazze'de yardım dağıtımı için kullanılan okulu vurdu: 4 Filistinli hayatını kaybetti

'yi 261 gündür bombalayan ordusu, bugün yardım dağıtım merkezine saldırı düzenledi.

Tankları güneydeki Refah kentine doğru ilerlerken, İsrail'in Gazze Şehri yakınlarında yardım dağıtmak için kullanılan bir eğitim kolejine düzenlediği hava saldırısında en az dört Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Görgü tanıkları, saldırının Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen ve yerinden edilmiş ailelere yardım sağlayan bir sanayi okulunun bir bölümünü vurduğunu bildirdi.

İsrail Gazze'de yardım dağıtımı için kullanılan okulu vurdu: 4 Filistinli hayatını kaybetti - 1

"BAZILARI EVLERİNDEN EDİLMİŞTİ"

Reuters'a konuşan görgü tanıklarından Mohammed Tafesh. "Bazı insanlar kupon almaya geliyordu, bazıları ise evlerinden edilmişti ve burada barınıyorlardı. Bazıları su dolduruyordu, diğerleri kupon alıyordu ve aniden bir şeyin düştüğünü duyduk. Kaçtık. Su taşıyorlardı, dökülmesine izin verdiler" dedi.

Tafesh, şunları ekledi: "Enkaz altından şehitleri çıkardık, biri soğuk içecek satıyordu, diğeri hamur işi satıyordu ve diğerleri de kupon dağıtıyor ya da alıyordu."

İsrail Gazze'de yardım dağıtımı için kullanılan okulu vurdu: 4 Filistinli hayatını kaybetti - 2

"MÜLTECİ KAMPININ SINIRINA GELDİLER"

Öte yandan bölge sakinleri, tanklarının bugün Refah'ın kuzeybatısındaki Mawasi mülteci kampının sınırına kadar ilerlediğini ve Hamas'la şiddetli çatışmalara girdiğini, bunun da kuzey Refah'a doğru ilerlemenin bir parçası olduğunu söyledi.

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