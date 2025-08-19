İsrail, Gazze'de yaşam süresini düşürdü

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre uzun yıllardır devam eden abluka nedeniyle Gazze'de ortalama yaşam süresinin düştü.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Kıdemli İletişim Yöneticisi Jonathan Fowler, "Sonuçlar ortada, çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor. Böyle bir şeyin olmaması gerekir" dedi.



Gazze Şeridi'nde felaket seviyesindeki durumun uzun zamandır devam ettiğini kaydeden Fowler, bunun çok büyük bir insani kriz olduğunu, bu krizi hafifletmeye başlamak için bile çok az şey yapıldığını ifade etti.

17 BİN KİMSESİZ ÇOCUK VAR



"Bu, tamamen bir nüfusu yeterli gıdadan ve diğer türlü yeterli tedariklerden mahrum bırakmak için politika seçimleriyle ilgili" diyen Fowler, şunları söyledi: "100 çocuğun yetersiz beslenmeden öldüğünün kaydedilmesi, 5 yaş altı 13 bin çocuğun akut yetersiz beslenmeden acı çekmesi gibi durumları görmemiz şaşırtıcı değil. Dünyada kişi başına düşen en yüksek çocuk ampute sayısı Gazze'de. Yaklaşık 4 bin çocuk ampute, 17 bin kimsesiz çocuk var."

İSRAİL 18 BİN ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

Gazze'de 18 bin çocuğun öldürüldü,ğünü, 20 bin çocuğun yaralandığını belirten Fowler, "1 milyon çocuk okula gidemiyor. Yani, tüm bu istatistikler sadece bu krizin mağdurlarının sembolü olan çocuklardan bahsediyor" diye konuştu.



İsrail yetkililerinin, Gazze'ye giden tüm yardımı tamamen kısıtlama kararı aldığını hatırlatan Fowler, mart başında bu yardımların ulaşmasının tamamen yasaklandığını, mayıs başından bu yana ise inanılmaz zorlu koşullar altında bunların devam ettiğini ancak tamamen yetersiz olduğunu söyledi.

