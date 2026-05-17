İsrail, Gazze'de yemek dağıtım noktasını vurdu

Filistin kaynaklarından alınan bilgilere göre, Deyr el-Belah'ın kuzeyinde, Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında bulunan bir evin avlusunda kurulan hayır amaçlı yemek dağıtım noktası İsrail 'e ait insansız hava aracından atılan iki füze ile vuruldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında büyük paniğe yol açtığını, yaralıların olayın ardından hastaneye kaldırıldığını aktardı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında insani yardım ve gıda dağıtım faaliyetlerinin sık sık hedef alındığı ifade ediliyor.

HAN YUNUS'TAKİ SARI HAT GENİŞLETİLİYOR

Görgü tanıkları, İsrail ordu güçlerinin, ateş ve topçu bombardımanı eşliğinde Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine girdiğini aktardı.

İsrail makinelerinin, Rakab ile Fecm mahallelerinde "sarı hat"ı işaretleyen beton blokları batıya doğru onlarca metre sürüklediğini belirten tanıklar, bunun da İsrail ordusunun kontrolündeki alanların genişletilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

İsrail ordusuna ait bir buldozerin de bölgedeki bir dizi evi yıktığı kaydedildi. Rakab ve Fecm mahallelerindeki çok sayıda ailenin, Han Yunus'un merkezine ve batı bölgelerine doğru yerinden edildiği bilgisi verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Mayıs'taki açıklamasında ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki işgal ettikleri bölgeyi yüzde 60’a çıkardıklarını bildirmişti.

Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasından sonra İsrail ordusu bazı bölgelerden çekilse de Gazze'nin yüzde 53'ünü işgal altında tutmaya devam etmişti.

"Sarı hat" olarak belirlenen noktaya çekilen İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasından sonra "kırmızı hat" olarak adlandırılan bölgeye çekilmesi gerekiyordu.