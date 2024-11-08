İsrail Gazze’de yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı: En az 12 ölü, çok sayıda yaralı

Filistin’e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze’de bir kez daha sivilleri hedef aldı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Gazze’nin batısındaki Shati Mülteci Kampı’nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Shuhaibar Okulu’na yönelik İsrail saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılırken, yaşanan vahşet ve panik anları ise amatör kameralara yansıdı.



ÖLÜ SAYISI 43 BİN 400'Ü AŞTI



Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda en az 43 bin 469 kişinin hayatını kaybettiği, 102 bin 561 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.