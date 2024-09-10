İsrail, Gazze'de yine çadırları vurdu: 40 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda 40 kişinin öldüğü, en az 60 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail, Gazze'de yine çadırları vurdu: 40 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenledi.

Saldırının şiddetiyle bölgede 9 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve en az 20 çadırın yandığı, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü kaydedildi.

İlk belirlemelere göre 40 Filistinli öldü, 60 kişi de yaralandı.

İsrail, Gazze'de yine çadırları vurdu: 40 kişi öldü, 60 kişi yaralandı - 1

Sivil savunma ekiplerinin, bölgede elektrik olmaması, cesetlerin oluşan çukura gömülmesi ve etrafa saçılması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Bu nedenle sayının artabileceği belirtildi.

İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti.

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