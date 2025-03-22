İsrail Gazze'de yine çocukları öldürdü
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında beş çocuk hayatını kaybetti. İsrail ordusu Refah'ı da bombaladı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.
Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze'deki son bombardımanda beş çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Tuffah Mahallesi'ndeki bir evi bombalayan İsrail askerleri, tarım arazilerini de hedef aldı.
Saldırıda yaralananlar El-Ehli Baptist Hastanesine sevk edildi.
İsrail güçleri ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısına da hava saldırısı düzenledi.
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