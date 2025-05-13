İsrail, Gazze'de yine hastane vurdu: 34 kişi öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin, İsrail uçakları tarafından düzenlenen bir dizi saldırıya maruz kaldığı, ateş çemberine alındığı ifade edildi.



İsrail saldırısında Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bazı kısımları ile hastaneye bağlı tesislerin ciddi şekilde hasar aldığı aktarıldı.



Açıklamada, hastanenin avlusunu doğrudan hedef alan bombalamada 6 Filistinli hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı.



Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da İsrail ordusunun art arda düzenlediği top atışlarında hastane yakınındaki bir evin hedef alındığını kaydetti.



Saldırıda "El-Afgani" ailesinin evinin yerle bir olduğunu aktaran Basal, 28 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.



Basal, tahliye çalışmaları sırasında sivil savunma birimi çalışanlarından 2 kişinin hafif yaralandığı bilgisini paylaştı.

HEDEF YAHYA SİNVAR'IN KARDEŞİ MİYDİ?



Öte yandan İsrail ordusu ise Gazze Avrupa Hastanesi'ne düzenlenen saldırının hedefinin, Gazze Şeridi'ndeki bir çatışma sırasında öldürülen Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar olduğu öne sürdü.



Ordu, saldırının sonuçlarının değerlendirildiğini aktardı.



İsrail'deki Walla News sitesinin İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde de saldırının "Muhammed Sinvar'a yönelik bir suikast girişimi" olduğu ifade edildi.



Haberde, saldırının sonuçlarının henüz bilinmediği kaydedildi.



İsrail ordusu, bugün sabah Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne de saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, daha önceki başka bir saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi gören gazeteci Hasan Abdulfettah Islih'ın hayatını kaybettiği, bazı hastaların ise yaralandığı kaydedilmişti.



Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.