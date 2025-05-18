İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: En az 35 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'un batısında bulunan El-Mevasi bölgesinde sivillerin barındığı ev ve çadırları vurdu.



Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı ev ve çadırlara düzenlenen saldırılarda en az 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralıların Kuveyt Sahra Hastanesi’ne ve Nasır Hastanesi’ne götürüldüğü belirtildi.



KAYIP SAYISI 53 BİN 200'Ü GEÇTİ



Gazze’de ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail sivil katliamlarına devam etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 272’ye, yaralı sayısının ise 120 bin 673’e yükseldiğini açıklamıştı.