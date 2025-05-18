İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: 59 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'un batısında bulunan El-Mevasi bölgesinde sivillerin barındığı ev ve çadırları vurdu.



Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı ev ve çadırlara düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 59’a yükseldi.

Can kayıplarının Gazze, Cibaliye ve Deir-el Balah şehirlerindeki sivillere ait evlere yönelik saldırılar sonucu yaşandığı aktarıldı.

Ölü ve yaralıların Kuveyt Sahra Hastanesi’ne ve Nasır Hastanesi’ne götürüldüğü, can kaybının artabileceği kaydedildi.

İsrail saldırılarında en az 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

KAYIP SAYISI 53 BİN 200'Ü GEÇTİ



Gazze’de ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail sivil katliamlarına devam etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 53 bin 272’ye, yaralı sayısının ise 120 bin 673’e yükseldiğini açıklamıştı.