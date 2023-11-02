İsrail Gazze'deki 20 fırından 11'ini vurdu

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi UNOCHA'nın güncellemesine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyindeki 11 fırın vuruldu ve yıkıldı.

İsrail Gazze'deki 20 fırından 11'ini vurdu
El Nuseyrat mülteci kampına ekmek sağlayan fırın günler önce vurulmuştu (AA)

UNOCHA, yıkılan fırınlardan altısının  Şehri'nde, ikisinin Cibaliye'de, ikisinin Orta Bölge'de ve birinin de Han Yunus'ta olduğunu duyurdu.

UNOCHA, Çarşamba günü itibarıyla Gazze'de yalnızca dokuz fırının faaliyette olduğunu ve insanların "saatlerce kuyruklarda" beklerken "hava saldırılarına maruz kaldığını" söyledi.

Yardım kuruluşu, fırınların UNOCHA'dan un aldığını ancak yakıt sıkıntısı nedeniyle faaliyetlerine devam etmekte zorlandıklarını da sözlerine ekledi.

İsrail Gazze'deki 20 fırından 11'ini vurdu - 1 Gazzeliler açık olan fırınlardan ekmek alabilmek için saatlerce sıra bekliyor (Reuters)

Gazze'de ekmek sayıları milyona yaklaşan mültecilerin temel besin kaynağı haline gelmiş durumda. Fırınların yok olması ve halihazırda vurulmamış fırınların yakıt sıkıntısı nedeniyle işlevini büyük ölçüde yitirmesi nedeniyle yüzbinlerce insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Dünda Gıda Programına göre ise Gazze'de çok sayıda market ve bakkal da hedef alındı. Bazı marketler sağlam dursa da satacak gıda kalmadı. 

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