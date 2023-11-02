İsrail Gazze'deki 20 fırından 11'ini vurdu

Gazze'de ekmek sayıları milyona yaklaşan mültecilerin temel besin kaynağı haline gelmiş durumda. Fırınların yok olması ve halihazırda vurulmamış fırınların yakıt sıkıntısı nedeniyle işlevini büyük ölçüde yitirmesi nedeniyle yüzbinlerce insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya.



Dünda Gıda Programına göre ise Gazze'de çok sayıda market ve bakkal da hedef alındı. Bazı marketler sağlam dursa da satacak gıda kalmadı.