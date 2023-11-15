İsrail Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne girdi: Personel alıkonuldu, sağlık hizmetleri tamamen durdu

"HASTANEDE HAMAS'IN KOMUTA MERKEZİ İLE CİHAZLARINI BULDUK"



İsrail ordusu hastanede rehinelerin izine rastlanılmadığını söyledi ancak askerlerinin Şifa Hastanesinde bulunmaya devam ettiğini söyleyen İsrail Ordu Sözcüsü, hastane içinde Hamas'ın komuta merkezi ve teknolojik cihazlarını bulduklarını ve büyük miktarda istihbarat bilgisi ele geçirdiklerini öne sürdü.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin ameliyathane, böbrek, dahiliye, hasta kabul ve doğumhane binalarına baskın düzenledi, bodrum katlarında ise patlama gerçekleştirdi.



İsrail askerlerinin, baskın düzenlediği binalarda arama yapmak üzere kapalı kapıları patlayıcı ile patlattığı bildirildi.



İsrail askerlerinin hastanede onlarca sağlık personelini ve yerinden edilmiş kişiyi alıkoyarak sorguya aldığı, ayrıca bazı kişileri ellerini ve gözlerini bağlayarak ve kıyafetlerini çıkararak bilinmeyen bir yere götürdüğü aktarıldı.

HASTANE MÜDÜRÜNDEN KURGU VİDEO AÇIKLAMASI

Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş baskın sırasında Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna bağlanarak kendisini bodrum katına götürmek isteyen İsrailli askere ilişkin, "Subay, daha önce kafasında planlamış olduğu şeyi yapmak istiyor. Öncesinde kurguladığı olaylar ya da oraya koyduğu bir şeyler olabilir. Önceden hazırladığı bir kurguyu yanına yalancı bir şahit tutarak oynamak istiyor. Bodrumda neler hazırlıyorlar, gürültü yapıyorlar ne yapmak istiyorlar bilmiyorum. Yanında yalancı bir şahit olmasını istiyor, 'sonra şunları bulduk bunları bulduk' diyecekler. Çekim yapıp, görüntüyü medyada kullanmak üzere nasıl bir kurgu ve planla hazırlayıp ne yaptıklarını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK HİZMETLERİ TAMAMEN DURDU



Şifa Hastanesi'nden güvenlik gerekçesiyle adını açıklamak istemeyen bir kaynak ise "Hizmetlerin durması nedeniyle yüzlerce hasta ve yaralının hayati tehlikesi söz konusu. Nitekim insanların yaraları çürümeye başladı, bu da salgın hastalıklara yol açabilir." dedi.



İsrail askerlerinin buraya sığınan Filistinlileri binalarda alıkoymaya devam ettiğini ve Şifa Hastanesi'ne giriş çıkışları engellediğini aktaran kaynak, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi diyaliz bölümünde konuşlandığı ve diğer bölümleri de kuşatma altına aldığını ifade etti.



Filistinli kaynaklar, Şifa Hastanesi'ndeki durumun son derece trajik olduğuna işaret etti.



HAMAS: SORUMLU ABD



Hamas, Şifa Hastanesi baskınından ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

Baskından saatler önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü.

Hastanelere havadan saldırıda bulunulmasını desteklemediklerini söyleyen Kirby, "Hastaneler ve hastalar korunmalıdır. Masum, çaresiz ve hasta insanların sadece hak ettikleri tedaviyi almaya çalıştıkları hastanede çıkan bir çatışma görmek istemiyoruz." ifadelerini kullanmmıştı.

"HASTANEYE BASKIN SAVAŞ SUÇU"

Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite ise Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlenmesinin bir savaş suçu olduğunu söyledi.

İsrail'in, Şifa Hastanesi'nin Gazze'deki direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat etmeye çalıştığını ancak bunda başarısız olacağını dile getiren Sevabite, "İşgal güçlerinin, hastaneye silahlar sokarak belirli şekilde düzenleyip görüntülerini çekeceği" tahmininde bulundu.

Sevabite, Şifa Hastanesi'ne ilişkin yaptıkları girişimleri, şöyle anlattı:



"Birkaç gün önce tüm uluslararası örgütlere ve Kızıl Haç'a Şifa kompleksindeki yaralıların kurtarılması için çağrıda bulunduk, ancak onlar yanıt vermeyi reddettiler ve kendilerini işgalin hedefleriyle aynı hizaya getirerek olup bitenlerin sorumluluğunu üstlendiler."