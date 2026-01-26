İsrail, "Gazze’deki son rehinenin cenazesine ulaşıldı"

İsrail Ordusu'ndan Gazze'deki İsrailli rehineler hakkında açıklama geldi. Gazze’deki son İsrailli rehinenin cenazesine ulaşıldığı belirtildi.

7 Ekim 2023 saldırıları sırasında Hamas tarafından rehin alınarak Gazze'ye götürülen 200'ü aşkın İsraillilerden kalan son rehinenin cenazesine ulaşıldı.

Kalan son İsrailli esirin cesedinin bulunduğu yerle ilgili Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları arabuluculara bilgi verdiğini duyurmuştu.

Kassam Tugaylarının yeni sözcüsü Ebu Ubeyde’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımlarda, “İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunduğu yere ilişkin elimizdeki tüm detay ve bilgileri arabuluculara ilettiğimizi teyit ediyoruz.” demişti.

Hamas, ateşkes anlaşması çerçevesindeki tüm yükümlülükleri yerine getirdiklerini, İsrail’in Gazze’deki esir takası ve ateşkes anlaşmasına uymamasına rağmen, ellerindeki tüm canlı esirleri ve cesetleri, mümkün olan en kısa sürede ve hiçbir gecikme olmaksızın teslim ettiklerini belirtmişti.