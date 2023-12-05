İsrail Gazze'deki tünelleri deniz suyuyla doldurmak istiyor

Hamas daha önce yaptığı açıklamalarda rehinelerin Gazze'deki güvenli bölgelerde tünellerde tutulduğunu söylemişti.



POMPALAR KURULDU



Gazze'deki tünellerin bir kısmı denizden kilometrelerce uzakta. Tel Aviv yönetimi Akdeniz suyunu iç kısımlara taşıyacak gelişmiş pompa sistemleri kurdu.



Habere göre en az beş pompanın kurulumu tamamlanmış durumda. Her bir pompanın saatte binlerce metreküp suyu aktarabilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.



İsrail ordusu pompalara yönelik soruya direkt yanıt vermeyi reddetti. Ordudan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İsrail savunma kuvvetleri, Hamas'ın terör kapasitesini dağıtabilmek için farklı askeri ve teknolojik aletlerin de dahil olduğu çeşitli yöntemleri kullanıyor.



Habere göre Netanyahu geçen ay bu planı ABD Başkanı Joe Biden'a açtı ancak nihai karar henüz verilmedi.