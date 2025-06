İsrail, Gazze’deki yardım dağıtım merkezlerine yaklaşılmasını yasakladı

Gazze’de yardım bekleyen Filistinlilere karşı saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, yardım merkezlerinin “çatışma bölgesi kabul edildiğini” belirterek bugün merkezlere yaklaşılmasını yasakladı.

İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'ndan (GHF) yapılan açıklamada da yardım merkezlerinin bugün kapalı olacağını duyuruldu.



İSRAİL, MERKEZLERE GİDEN YOLLARI “ÇATIŞMA BÖLGESİ” İLAN ETTİ



AA'nın aktardığına göre, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin "yenileme ve düzenleme çalışmaları" nedeniyle bugün sözde insani yardım dağıtım merkezlerine yaklaşmasının yasaklandığını açıkladı.



Adraee, yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani yardım dağıtım merkezlerinin "yenileme, düzenleme ve verimlilik artırma çalışmaları" nedeniyle bugün açık olmayacağını belirtti.



Sözcü Adraee, "Gazze Şeridi sakinlerine; Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın (GHF) çarşamba günü insani yardım dağıtım merkezlerini kapatacağı yönündeki açıklamasına dikkat edin" ifadesini kullandı.



Adraee, bugün, "çatışma bölgeleri kabul edilen" dağıtım merkezlerine giden yollarda hareket etmenin ve dağıtım merkezleri bölgelerine girişin kesinlikle yasak olduğunu vurguladı.



GHF: ORDU İLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ



GHF de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yardım dağıtım merkezlerinin bugün kapalı olacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, merkezlerin 5 Haziran Perşembe günü yeniden faaliyette olacağı belirtildi.



Vakıf, açıklamasında ayrıca yardım dağıtım merkezlerinin çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması konusunda İsrail ordusu ile görüşme halinde olduklarını açıkladı.



GHF’den bir sözcü, The Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, yardım almak için bekleyen Filistinli sivillerin öldürülmesi ve yaralanmasından üzüntü duyduklarını söyledi.



BM’DEN TEPKİ: BU BİR SAVAŞ SUÇU



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de İsrail’in Gazze’de yardım almayı bekleyen Filistinli sivillere yönelik ölümcül saldırılarına tepki gösterdi.

Saldırıları “ölümcül saldırılar” sözleriyle tarif eden Türk, “Gazze’de az miktarda gıdaya erişmeye çalışan perişan haldeki sivillere yönelik ölümcül saldırılar akla mantığa sığmıyor. Sivillere yönelik saldırılar uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve savaş suçu teşkil eder” ifadelerini kullandı.



“ÇOK BÜYÜK BİR RİSK AMA İNSANLARIN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK”



Yardım dağıtım merkezlerinin yakınlarında İsrail’in düzenlediği saldırılarda ölen 22 yaşındaki Muhammed Ebu Şamala’nın akrabası Fadi Ebu Muhammed, akrabasının sivillere açılan ateş sonucu öldüğünü, sırtından bir kurşunla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini anlattı.



Fadi, “Yardım dağıtım (merkezlerine) geri gitmek çok büyük bir risk ve olası bir ölüm cezası; ama oraya giden hiç kimsenin başka bir seçeneği yok. Eğer kurşunlarla ya da top ateşiyle ölmezlerse açlıktan ölecekler” ifadelerini kullandı.



YARDIM BEKLEYENLERE SALDIRILARDA 102 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ



İsrail ordusunun dün sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin El-Alem isimli sözde yardım dağıtım bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 27 kişi hayatını kaybetmişti.



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi’nden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından "yardım" adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde açlıkla boğuşan Filistinlileri hedef alan saldırılarında 102 kişinin öldüğü, 490 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.



ABD'nin üstlendiği İsrail'in desteklediği Gazze İnsani Yardım Vakfı, 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıklamıştı.



İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde üçü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere dört sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurmuştu.



Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki ikisinin faaliyetlerine başladığı kaydedilmişti.



Yardım dağıtımının ilk gününde, İsrail ordusunun açlığa maruz bıraktığı Filistinlilerin Tel Sultan'daki merkeze akın etmesi nedeniyle çıkan kargaşada açılan ateş sonucu üç Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarcası yaralanmıştı.