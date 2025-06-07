İsrail, Gazze'den Taylandlı esirin cenazesini aldı

İsrail makamları, Gazze Şeridi'ndeki Taylandlı esir Pinta Nattapong'un cansız bedeninin alınarak İsrail'e getirildiğini duyurdu.

İsrail, Gazze'den Taylandlı esirin cenazesini aldı

ordusu, iç istihbarat servisi Shin Bet ile gerçekleştirdiği ortak operasyonla Şeridi'ndeki Taylandlı esir Pinta Nattapong'un cansız bedenini alarak İsrail'e getirdiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ile Gazze'nin güneyindeki Refah'ta 6 Haziran Cuma günü operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail, Gazze'den Taylandlı esirin cenazesini aldı - 1

Operasyon sonucu Şeridi'nde rehin tutulan 36 yaşındaki Taylandlı esir ve tarım işçisi Pinta Nattapong'un cansız bedeninin bulunduğu ve 'e getirildiği aktarıldı.

Taylandlı esir Nattapong'un ölüm tarihinin henüz bilinmediği kaydedildi. Nattapong'un 7 Ekim 2023'teki saldırı sırasında hayattayken kaçırıldığı, daha sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

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