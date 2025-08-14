İsrail Gazze'nin bir mahallesinde 300 evi yıktı

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in yoğunlaşan işgal saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Basal, İsrail ordusunun Gazze şehrinin güneydoğusunda yer alan Zeytun Mahallesi'nde yoğun askeri saldırılar yaptığını, bu kapsamda sivil yerleşimlerini hedef aldığını aktardı.



İsrail ordusunun özellikle 5 kat ve üzerindeki binaları hedef aldığını vurgulayan Mahmud Basal, patlayıcılarla çevredeki yapıların da yıkıldığını ifade etti.



Basal, İsrail'in bölgede 3 gün içerisinde 300 evi tamamen yıktığını, bazı evlerin sakinleri içerisindeyken yıkıldığı ve ölenler olduğunu ifade etti.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 88 kişi de yaralandı.

