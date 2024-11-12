İsrail, Gazze'nin güneyini vurdu: 10 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik bombardımanlarına bir yenisini ekledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Mevasi'de yerinden edilenlerin çadırlarının yakınında bulunan bir internet kafeyi hedef aldı.



Sağlık kaynakları, saldırıda 10 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Öte yandan Hamas, dün yaptığı açıklamada Arap ve Müslüman ülkelere destek sözlerini eyleme dönüştürmeleri ve İsrail'in saldırganlığını durduracak tedbirler almaları çağrısında bulundu.



Arap ve Müslüman liderler, Riyad'da düzenlenen zirvede bölgesel barışın ön koşulu olarak, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesini talep etti.

Ardından Hamas'tan yapılan açıklamada, “Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, (İsrail'i) halkımıza yönelik saldırganlığını ve soykırımını durdurmaya zorlamak için daha acil çabalar ve pratik çözümler gerektirecektir” denildi.

