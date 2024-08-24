İsrail Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 6 Filistinliyi öldürdü





İsmini vermek istemeyen Filistinli bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Beyt Lahiya, Es-Sultan ve Azbet Abdurabbu bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldığını dile getirdi.



Sağlık yetkilisi, saldırı sonucu 5 Filistinlinin öldüğünü söyledi.



Yetkili ayrıca İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Eş-Şeyma Okulu kapısı yakınlarına düzenlediği topçu saldırısı sonucunda Filistinli bir kadının öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.