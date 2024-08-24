İsrail Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 6 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyini bombalaması sonucu 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 6 Filistinliyi öldürdü



İsmini vermek istemeyen Filistinli bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordusunun Beyt Lahiya, Es-Sultan ve Azbet Abdurabbu bölgelerini topçu atışlarıyla hedef aldığını dile getirdi.

Sağlık yetkilisi, saldırı sonucu 5 Filistinlinin öldüğünü söyledi.

Yetkili ayrıca İsrail'in, Şeridi'nin kuzeyindeki Eş-Şeyma Okulu kapısı yakınlarına düzenlediği topçu saldırısı sonucunda Filistinli bir kadının öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

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