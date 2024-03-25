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İsrail, Gazze'nin kuzeyine yardım geçişine yasak getirdi

Birleşmiş Milletler bünyesindeki yardım ajansı UNRWA, kıtlık tehdidinin en yüksek olduğu kuzey Gazze'ye yardım teslimatı yapılmasının yasaklandığını bildirdi. İsrail, Gazze'de en etkin çalışan yardım kuruluşlarından birinin, kıtlık tehdidi en yüksek bölgeye yardım ulaştırmasını tamamen durdurmuş oldu.

İsrail, Gazze'nin kuzeyine yardım geçişine yasak getirdi

Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), başkanı Philippe Lazzarini yaptığı açıklamada 'in kuruluşun 'nin kuzeyine yardım ulaştırmasını tamamen yasakladığını söyledi.

Lazzarini sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamada, "Bizim gözlerimiz önünde gerçekleşen trajediye rağmen, İsrailli yetkililer, Birleşmiş Milletler'e UNRWA'nın kuzeye gönderdiği gıda konvoyunu artık onaylamayacaklarını bildirdi" cümlelerine yer verdi.

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'de kıtlık: İnsanlar hayvan yemi ve pirinçle hayatta kalıyor

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"İNSAN KAYNAKLI BİR KITLIK"

Lazzarini açıklamasında İsrail'i açlığı bir savaş silahı haline getirmekle suçlarayarak, "Bu çirkin bir davranıştır ve insan kaynaklı bir kıtlık sırasında hayat kurtaran yardımın engellenmesini kasıtlı hale getirmektedir" diye konuştu.

UNRWA sözcüsü Juliette Touma, kararın pazar günü İsrailli askeri yetkililerle yapılan toplantıda iletildiğini söyledi.

Geçen hafta da kuzeye yardım iletmesi planlanan iki konvoy İsrail tarafından yazılı bir bildirge ile reddedilmişti. UNRWA sözücüsü Touma, kararın alınması için hiçbir geçerli sebep olmadığını belirtti.

BM tarih verdi: Gazze'de mayıs ayına kadar kıtlık bekleniyor

BM tarih verdi: Gazze'de mayıs ayına kadar kıtlık bekleniyor

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MAYIS AYINA KADAR KITLIK KAPIDA

Gazze, İrail tarafından 6 ay önce başlatılan ağır bombardıman nedeniyle felaket düzeyinde bir açlık ve insani krizle karşı karşıya.

Geçen hafta, Birlşemiş Milletler bünyesindeki bir gıda güvenlik kurumu, Gazze'de şartlar benzer şekilde devam ederse Mayıs ayına kadar kıtlık yaşanacağı konusunda uyardı.

Touma, son derece ihtiyaç duyulan yardımın ulaştırılması çabalarına getirilen yasak hakkında "Bu son karar tabuta çakılan bir çivi daha" dedi.

BM insani yardım koordinasyon ofisi başkanı Martin Griffiths, UNRWA'nın "Gazze'deki insani müdahalenin atan kalbi" olduğunu söyleyerek, "Kuzeydeki gıda konvoylarını engelleme kararı yalnızca binlerce kişiyi kıtlığa yaklaştırıyor. Bunun iptal edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

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ŞİFA'DAKİ YARALILARI TAHLİYE PLANI DA REDDEDİLDİ

Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı Tedros Ghebreyesus, UNRWA'nın yardım dağıtımını engellemenin "açlıktan ölmek üzere olan insanların hayatta kalma imkanını ellerinden almak" olduğunu söyledi.

İsrailli yetkililerin BM'nin, neredeyse bir haftadır çatışmaların durmadığı Şifa Hastanesi'ne "yaralı insanları tahliye etmek için" bir ekip gönderme talebini de reddettiği kaydedildi.

İsrail, geçtiğimiz aylarda UNRWA personelini 7 Ekim saldırısına katılmakla suçlamıştı ve teşkilatı "Hamas'ın cephesi" olarak nitelendirmişti.

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