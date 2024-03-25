İsrail, Gazze'nin kuzeyine yardım geçişine yasak getirdi

"İNSAN KAYNAKLI BİR KITLIK"



Lazzarini açıklamasında İsrail'i açlığı bir savaş silahı haline getirmekle suçlarayarak, "Bu çirkin bir davranıştır ve insan kaynaklı bir kıtlık sırasında hayat kurtaran yardımın engellenmesini kasıtlı hale getirmektedir" diye konuştu.



UNRWA sözcüsü Juliette Touma, kararın pazar günü İsrailli askeri yetkililerle yapılan toplantıda iletildiğini söyledi.



Geçen hafta da kuzeye yardım iletmesi planlanan iki konvoy İsrail tarafından yazılı bir bildirge ile reddedilmişti. UNRWA sözücüsü Touma, kararın alınması için hiçbir geçerli sebep olmadığını belirtti.



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Gazze, İrail tarafından 6 ay önce başlatılan ağır bombardıman nedeniyle felaket düzeyinde bir açlık ve insani krizle karşı karşıya.



Geçen hafta, Birlşemiş Milletler bünyesindeki bir gıda güvenlik kurumu, Gazze'de şartlar benzer şekilde devam ederse Mayıs ayına kadar kıtlık yaşanacağı konusunda uyardı.



Touma, son derece ihtiyaç duyulan yardımın ulaştırılması çabalarına getirilen yasak hakkında "Bu son karar tabuta çakılan bir çivi daha" dedi.



BM insani yardım koordinasyon ofisi başkanı Martin Griffiths, UNRWA'nın "Gazze'deki insani müdahalenin atan kalbi" olduğunu söyleyerek, "Kuzeydeki gıda konvoylarını engelleme kararı yalnızca binlerce kişiyi kıtlığa yaklaştırıyor. Bunun iptal edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı Tedros Ghebreyesus, UNRWA'nın yardım dağıtımını engellemenin "açlıktan ölmek üzere olan insanların hayatta kalma imkanını ellerinden almak" olduğunu söyledi.



İsrailli yetkililerin BM'nin, neredeyse bir haftadır çatışmaların durmadığı Şifa Hastanesi'ne "yaralı insanları tahliye etmek için" bir ekip gönderme talebini de reddettiği kaydedildi.



İsrail, geçtiğimiz aylarda UNRWA personelini 7 Ekim saldırısına katılmakla suçlamıştı ve teşkilatı "Hamas'ın cephesi" olarak nitelendirmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin