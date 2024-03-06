İsrail, Gazze'ye denizden yardıma ilk kez izin verecek

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP) bugün yaptığı açıklamada, bir yardım konvoyunun Gazze'nin kuzeyine girişine İsrail ordusu tarafından izin verilmediğini duyurdu.

WFP "kıtlığı önlemek için" Gazze'nin kuzeyine karayoluyla erişimin sağlanması gerektiği konusunda uyardı.



Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrail'in ilk kez Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla insani yardım girişine izin vereceğini bildirdi.



Haberde, yardımın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından finanse edileceği ve sağlanacağı, BAE'nin geniş kapsamlı insani yardım yüklü bir gemiyi önce Kıbrıs'a göndereceği belirtildi.



Yardım daha sonra İsrailli temsilciler tarafından incelenecek ve ardından Gazze sahiline taşınarak boşaltılacak.



BAE bu yardımın ilk denemesinin önümüzdeki hafta başlayacak olan Ramazan ayından önce yapılmasını talep etti.