İsrail, Gazze'ye denizden yardıma ilk kez izin verecek

Dünya Gıda Programı, Gazze'nin kuzeyine giden insani yardım konvoyunun girişine izin vermediğini duyurdu. Öte yandan İsrail basını, Tel Aviv hükümetinin ilk kez Gazze'ye denizden yardıma izin vereceğini bildirdi.

İsrail, Gazze'ye denizden yardıma ilk kez izin verecek

(BM) bünyesindeki Gıda Programı (WFP) bugün yaptığı açıklamada, bir yardım konvoyunun 'nin kuzeyine girişine ordusu tarafından izin verilmediğini duyurdu.

WFP "kıtlığı önlemek için" Gazze'nin kuzeyine karayoluyla erişimin sağlanması gerektiği konusunda uyardı.

Öte yandan İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrail'in ilk kez Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla insani yardım girişine izin vereceğini bildirdi.

Haberde, yardımın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından finanse edileceği ve sağlanacağı, BAE'nin geniş kapsamlı insani yardım yüklü bir gemiyi önce Kıbrıs'a göndereceği belirtildi.

Yardım daha sonra İsrailli temsilciler tarafından incelenecek ve ardından Gazze sahiline taşınarak boşaltılacak.

BAE bu yardımın ilk denemesinin önümüzdeki hafta başlayacak olan Ramazan ayından önce yapılmasını talep etti.

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