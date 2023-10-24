İsrail, Gazze'ye havadan ilan attı: Esirlerle ilgili bilgi verene para ödülü

İsrailli ve diğer uyruklardan esirler hakkında bilgi aktarma çağrısı yapılan ilanlarda telefon numaraları ve karekod yer aldı.

"BİR İYİLİK YAPIN"



İsrail ordusunun sosyal medya hesabından da paylaşılan duyuruda, "Eğer çocuklarınız ve kendiniz için daha iyi bir gelecek istiyorsanız, bir iyilik yapın. Bölgenizdeki esirler hakkında kesin ve faydalı bilgiler verin. İsrail ordusu sizlerin güvenliği ve evinizin selameti için tüm çabayı ortaya koyacaktır. Aynı şekilde sizlere para ödülü sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

