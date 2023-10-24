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İsrail, Gazze'ye havadan ilan attı: Esirlerle ilgili bilgi verene para ödülü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne havadan ilan fırlattı. İlanda Hamas'ın elinde tuttuğu esirlere ilişkin bilgi verenlere güvenlik ve para teklif edildi.

İsrail, Gazze'ye havadan ilan attı: Esirlerle ilgili bilgi verene para ödülü
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İsrailli ve diğer uyruklardan esirler hakkında bilgi aktarma çağrısı yapılan ilanlarda telefon numaraları ve karekod yer aldı.

"BİR İYİLİK YAPIN"

ordusunun sosyal medya hesabından da paylaşılan duyuruda, "Eğer çocuklarınız ve kendiniz için daha iyi bir gelecek istiyorsanız, bir iyilik yapın. Bölgenizdeki esirler hakkında kesin ve faydalı bilgiler verin. İsrail ordusu sizlerin güvenliği ve evinizin selameti için tüm çabayı ortaya koyacaktır. Aynı şekilde sizlere para ödülü sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu daha önce de sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyini terk ederek güneye göç etmesi yönünde havadan uyarı ilanları atmıştı.

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