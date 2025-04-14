İsrail, Gazze’ye saldırdı: 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun ateşkesi bozduğu Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında dört Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda üç Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesine de hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az bir kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.



İSRAİL, SAĞLIK DURUMLARI KÖTÜLEŞEN 10 FİLİSTİNLİYİ SERBEST BIRAKTI



İsrail, daha önce Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 10 Filistinliyi ise "sağlık durumları kötü bir şekilde" serbest bıraktı.



İsrail ordusunun serbest bıraktığı 10 kişi, Han Yunus kentinin doğusundaki "Kisufim" geçidinden Gazze'ye girdi. Salıverilen Filistinlilerin sağlık durumlarının iyi olmadığı görüldü.



İsrail cezaevlerinde gördükleri "işkence" nedeniyle sağlık durumları kötüleşen Filistinliler, Kızılhaç'a ait araçlarla Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi.



Serbest bırakılanların sağlık kontrolü için hastanede gerekli tahlil ve tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.



Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, salıverilen 10 esirin İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na 6 ay önce düzenlediği saldırılar sırasında alıkonulduğu kaydedildi.



NETANYAHU: 10 İSRAİLLİ ESİRİN SERBEST BIRAKILMASINI AMAÇLIYORUZ



Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile süren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesine ilişkin müzakerelerde tek seferde Gazze'deki 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasını amaçladıklarını söyledi.



İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, İsrailli esirlerden Eitan Mor'un ailesiyle görüştü. Netanyahu, Mor'un ailesine "tek seferde Gazze'deki 10 İsrailli esirin serbest bırakılması amacına yönelik müzakerelerin devam ettiğini" söyledi.



Aile, Netanyahu'ya sağcı hükümete yakın esir ailelerinin oluşturduğu Tikva Forum'un "Gazze'deki tüm esirlerin tek seferde bir otobüsle geri getirilmesi" gerektiğini savunan tutumunu vurguladı.



MISIR’IN ATEŞKES TEKLİFİ MASADA



İsrail basını, Mısır'ın daha önce arabulucuların sunduğu beş İsrailli sağ esirin serbest bırakılmasını içeren teklif ile İsrail'in yalnızca 40 günlük ateşkes karşılığında 11 sağ esirin serbest bırakılmasını istediği teklif arasında yeni bir taslak sunduğunu kaydetmişti.



Teklifin İsrailli dokuz esirin serbest bırakılması ve ikisinin cenazesinin teslim edilmesi karşılığında 70 gün ateşkes ve 2 bin 500 Filistinli esirin serbest bırakılmasını içerdiği öne sürülmüştü.



Daha sonra ise Mısır'ın teklifinin Gazze'de 40 ila 70 gün sürecek bir ateşkes ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması karşılığında sekiz İsrailli esirin serbest bırakılmasını içerdiği iddia edilmişti.



Hamas'ın ateşkes müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçtiği açıklanmıştı. Teklifin içeriği konusunda ise resmi bir açıklama yapılmamıştı.

