İsrail, Gazze'ye saldırdı: Biri gazeteci çok sayıda kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze'nin pek çok noktasına düzenlediği saldırılarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail, Gazze'ye saldırdı: Biri gazeteci çok sayıda kişi öldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, ordusu, 'nin kuzeyi ile orta kesiminde pek çok noktaya düzenledi.

Kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda gazeteci Baha Ukaşe ile eşi ve oğlu yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin merkezindeki eski şehir bölgesinde Sıyam ailesinin evine düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Yine Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun ve Es-Sabra mahallelerinde 2 eve düzenlenen saldırılarda da çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Sağlık ekipleri, Sabra Mahallesi'nde hedef alınan evde en az 3 kişinin cesedine ulaşırken, sivil savunma ve sağlık ekiplerinin, İsrail ordusunun işgal ettiği Zeytun Mahallesi'ne ulaşmakta zorluk çektiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırıların hedefinde ise Ez-Zevayide beldesi ile En-Nuseyrat Mülteci Kampı oldu. Buralardaki saldırılarda da çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 142'ye yükseldiğini duyurmuştu.

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