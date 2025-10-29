İsrail, Gazze'yi bir kez daha vurdu

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'ye dün yeniden saldırmaya başlayan İsrail, gün içerisinde ateşkese geri dönüldüğünü açıklamasına rağmen bir hava saldırısı daha gerçekleştirdi.

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya hava saldırısı düzenlendiği duyurdu.

İsrail Savunma Güçleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, silah ve hava araçlarının tutulduğu bir deponun hedef alındığı bildirildi.

Depolanan silahların yakın zamanda İsrail askerine yönelik düzenlenecek bir saldırıda kullanılacağı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, dün Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'ye yeniden saldırdı.



Saldırı, Hamas'ın Refah'ta İsrail askerlerine ateş açtığı iddiasının ardından geldi. Saldırıda bir İsrail askerinin öldüğü açıklandı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Gazze'de güçlü saldırılar gerçekleştirilmesi talimatı verdi.



Netanyahu'nun açıklamasının ardından İsrail savaş uçakları Gazze'ye bombardıman başlattı. Saldırılarda en az 35'i çocuk olmak üzere 104 kişi hayatını kaybetti.

Saldırılar sonrası İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ateşkesin yeniden yürürlüğe alındığı bildirildi. Ordu, "30 militan hedefi vurduğunu" iddia etti.



İSRAİL'İN YANLIŞ CENAZE İDDİASI

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından, rehine ve tutuklu cenazelerinin teslim edilmesine yönelik girişimler sürüyor. Ancak Gazze’deki yıkım nedeniyle cenazelerin bulunup teslim edilmesi hiç kolay değil.



Kızılhaç'a teslim edilen son cenaze, kalan 13 rehineyle eşleşmedi. İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü, teslim edilenin, daha önce Gazze'de naaşı bulunan bir rehinenin kalıntıları olduğunu duyurdu.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bunun üzerine kabinesini topladı.



Hamas ise cesetleri bulmanın zorluğuna vurgu yaptı. Açıklamada, "Mümkün olan en kısa sürede kalan cesetleri teslim etmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" denildi.



İsrail'de, Hamas’ın rehine naaşlarını bir “pazarlık kozu” olarak kullandığı iddiası dile getiriliyor.