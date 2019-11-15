İsrail Gazze'yi hava saldırılarını sürdürüyor

Gazze'deki kaynaklara göre, İsrail savaş uçakları Gazze'deki Han Yunus ve güneydeki Refah kentlerindeki Kudüs Seriyyeleri'ne ait noktaları vurdu.



Bombardımanda can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Hava saldırısıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan İsrail ordusu, saldırıların Gazze'den atılan iki rokete karşılık olduğunu belirtti.



SALDIRILARDA 34 FİLİSTİN HAYATINI KAYBETTİ



İsrail ordusu 12 Kasım sabahı, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, olayda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.



İslami Cihad, İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.



İsrail saldırıları sonucu Gazze'de, aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 Filistinli yaralanmıştı.



İslami Cihad, Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile bu sabah yerel saatle 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.

