İsrail, Gazze'yi havadan vurdu, bir aile daha yok oldu

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarında aynı aileden biri bebek 3 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistinli sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldı.

Saldırıda 38 yaşındaki Muhammed İbrahim, eşi 36 yaşındaki Ala Mecdi ve 1 yaşındaki bebekleri Usame'nin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait deniz araçlarının Gazze kent sahiline ağır makineli silahlarla ateş açmayı sürdürdüğünü belirtti.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve ateşkese rağmen devam eden saldırılarında 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 172 binden fazla kişi yaralandı, sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı zarar gördü.