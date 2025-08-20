İsrail: "Gazze'yi işgal planınının ilk aşamasına geçildi"

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İsrail ordusunun Hamas’la girdiği çatışmaların ardından Gazze Şehri’ne yönelik planlanan saldırının ilk aşamasına geçildiğini ifade etti.

İsrail ordusunun hızla hareket ettiğini aktaran Defrin, Gazze Şehri'nin işgalini amaçlayan saldırılar için ön operasyonların düzenlendiğini belirterek, şehrin dış mahallelerinde kontrolün sağlandığını açıkladı.



İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise "Başbakan Netanyahu, Hamas'ın kalelerini ele geçirme ve grubun yenilmesi için verdiği sürenin kısaltılması kararı aldı" denildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin 8 Ağustos’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şehri'ni işgal önerisine onay vermesinin ardından İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da 20 Ağustos’ta İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ve diğer üst düzey subaylar tarafından kendisine sunulan Gazze Şehri'ni işgal planını onaylamıştı.

İŞGAL PLANININ AYRINTILARI

Bu arada işgal planının ayrıntıları netleşmeye başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre yaklaşık 50 bin İsrailli yedek asker, Gazze şehrine yönelik saldırı için çağrı emri alacak. Çağrılar birkaç gün içinde yapılacak.

Times of Israel'in haberine göre çağrılan yedek askerlerin sayısı, şu anda yedek kuvvetlerde görev yapan on binlerce yedek askere ek olarak belirlendi. Gazze şehri saldırısı devam ederse, işgalde yaklaşık 130 bin İsrailli, yedek kuvvetlerde görev alacak.

Emirler, Savunma Bakanı İsrail Katz'ın ordunun planlarını onaylamasının ardından belirlendi.

"GİDEON'UN SAVAŞ ARABALARI B"

Yedek askerlerin tamamının işgale katılması beklenmiyor çünkü bazıları diğer saldırılardaki düzenli ordu birliklerinin yerini alacak.

Gazze şehri saldırısı, daha önce aynı isimle gerçekleştirilen ve İsrail ordusunun Filistin topraklarının yüzde yüzde 75'ini işgal ettiği saldırıya atfen “Gideon'un Savaş Arabaları B” olarak adlandırıldı.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLECEK

Gazze şehrinin işgali, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyine sürülmesine yol açacak. İsrailli yetkililer, Filistinlilerin Gazze Şehrini tahliye etmek için 7 Ekim 2025 tarihine kadar süreleri olduğunu söyledi.Bu tarih, Hamas'ın İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu'nun ikinci yıldönümüne denk geliyor.