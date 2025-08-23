İsrail, Gazze'yi nasıl kıtlığa sürükledi?

Gazze’de felaket seviyelerinde bir kıtlık yaşanıyor. Yüzlerce yardım TIR'ı sınırın hemen dışında bekletilirken, içeride yarım milyondan fazla Filistinli açlıkla boğuşuyor.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze’de yarım milyon kişinin, nüfusun dörtte biri, kıtlık koşullarında yaşadığını açıkladı. Kuruluş, bunun “tamamen insan eliyle yaratılmış” bir felaket olduğuna dikkat çekti.

AÇLIK, HASTALIK VE ÖLÜMLER

BM raporuna göre Gazze kentinde insanlar “açlık, yoksulluk ve ölüm”le karşı karşıya. Açlığın hızla yayıldığı belirtilirken, mevcut gidişat sürerse eylül ayında Gazze’nin büyük bölümünde kıtlık ilan edilmesi bekleniyor.

KITLIK TESPİTİNDE 3 KRİTER

İngiliz yayı kuruluşu BBC'nin haberine göre kıtlık tespiti için üç önemli kriter bulunuyor:



- Hanelerin en az yüzde 20’sinde aşırı gıda yetersizliği,



- Çocukların en az üçte birinde akut yetersiz beslenme,



- Her 10 binde en az 2 kişinin açlık veya yetersiz beslenme kaynaklı ölümü.



Raporda, ölümlerin büyük bölümünün kayda geçmediği, buna rağmen mevcut veriler ve uzman görüşleriyle "ölüm eşiğinin" de aşıldığı belirtildi.



Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, bugüne dek 112’si çocuk olmak üzere 273 kişinin açlık nedeniyle öldüğünü duyurdu.

İSRAİL'İN KITLIK YARATMA SÜRECİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de kıtlık yaşandığını reddediyor ve sorumluluğu yardım kuruluşları ile Hamas’a yüklüyor. Ancak yardım kuruluşları, İsrail’i gıda girişini “sistematik şekilde engellemekle” suçluyor.



İsrail, mart ayında yaklaşık üç ay süren tam abluka uygulamış, mayıs sonunda ise uluslararası baskı sonrası kısmen yardım girişine izin vermişti.

Ancak bu kez BM’nin 400 dağıtım noktasının yerine, Amerikan merkezli tartışmalı Gazze İnsani Vakfı (GHF) aracılığıyla yalnızca 4 dağıtım merkezi kuruldu.

Askeri bölgelerdeki bu merkezlere ulaşmaya çalışan yüzlerce Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

YETERSİZ YARDIM VE FAHİŞ FİYATLAR

İsrail, temmuz sonundan itibaren günlük TIR sayısını artırsa da Gazze’nin ihtiyacının yarısından fazlası hala karşılanamıyor. BM’ye göre temel ihtiyaçların karşılanması için her gün 600 TIR girmesi gerekirken, bunun en fazla yarısı izin alabiliyor.



Piyasadaki gıda fiyatları da astronomik seviyelere çıktı. Bir ara unun kilosu 85 dolara kadar yükseldi. Yardım kuruluşları, havadan yardım bırakılmasını ise “etkisiz ve tehlikeli” olduğu gerekçesiyle eleştiriyor.

