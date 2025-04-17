İsrail, Gazze’yi vurdu: 2 ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkesi bozduğu Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulu bombalaması sonucu en az altı Filistinli öldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ise aralarında iki ailenin tüm fertlerinin yer aldığı 32 Filistinli yaşamını yitirdi.



İSRAİL ORDUSUNDAN EL-EYYUBİYE OKULU’NA SALDIRI: 6 ÖLÜ



Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı El-Eyyubiyye Okulu'nu bombaladı. İsrail'in saldırısında en az altı Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.



İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİN KALDIĞI ÇADIRLARI HEDEF ALDI



İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında iki ailenin tüm fertlerinin yer aldığı 32 Filistinli yaşamını yitirdi.



Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinliler aleyhinde "korkunç suçlar" işlemeye devam ettiği belirtildi. Açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef aldı.



Saldırı sonucu çoğu kadın ve çocuk en az 15 Filistinli hayatını kaybetti. Bombardımanın neden olduğu yangında naaşların da yandığı kaydedildi. Hastane kaynakları ise söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlerden beşinin çocuk, dördünün ise kadın olduğu bilgisini verdi.



İSRAİL, İKİ AİLENİN TÜM FERTLERİNİ ÖLDÜRDÜ



Sivil Savunma Müdürlüğü’nün açıklamasına göre ayrıca İsrail güçleri Han Yunus'un batısındaki Ebrac Tayyibe bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadırı bombaladı. Saldırıdan sonra bir çocuk ile babasının cansız bedeniyle yedi yaralıya ulaşıldı.

Güneydeki Refah kentinde ise insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda biri Filistinli öldürüldü, biri yaralandı. İsrail ordusuna ait İHA, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde de bir çadırı vurdu. Saldırılarda anne, baba ve beş çocuğu olmak üzere yedi kişilik Filistinli Asliye ailesi yok edildi, 15 kişi yaralandı.



İsrail ordusunun Meşru Beyt Lahiya'da yine bir çadırı hedef aldığı saldırıda ise Filistinli Muhammed Atal ailesinden anne, baba ve dört çocuğu olmak üzere altı kişilik aile hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.



Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusunda Filistinli sivillerin toplandığı bölgenin hedef alındığı saldırıda ise bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.



GAZZE’DE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR



İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.



İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani felakete neden oldu. Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 kişi yaralandı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.





