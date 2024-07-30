İsrail gece boyunca Suriye'deki hava üslerini vurdu

İsrail'in ilhak edilmiş Golan Tepelerine yönelik ölümcül roket saldırısının ardından kuzey sınırında gerilim artıyor.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bugün yaptığı açıklamada, İsrail füzelerinin gece boyunca Suriye'nin güneyindeki iki hava savunma üssünü vurduğunu bildirdi.

Golan'da Suriye ve İsrail güçlerini ayıran ateşkes hattına komşu olan Dera vilayetinde gece boyunca gerçekleşen saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Suriye'nin devlet medyası da herhangi bir saldırı haberi vermedi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan'daki Dürzi Arap kasabası Mecdel Şems'te 12 çocuğun ölümüne neden olan cumartesi günkü saldırıya “sert” bir yanıt vereceklerini söylemişti.



Netanyahu dün kasabaya yaptığı ziyarette.“İsrail Devleti bunun geçmesine izin vermeyecektir ve veremez. Cevabımız gelecek ve sert olacak" dedi.



NETANYAHU PROTESTO EDİLDİ

Son kurban olan 11 yaşındaki Guevara İbrahim'i defnetmek üzere kasabada yas tutanların toplanmasının ardından gerçekleşen ziyaret sırasında Netanyahu, protestolar ile karşılandı.

İsrail ve ABD, saldırıdan Lübnan'ın İran destekli Hizbullah hareketini sorumlu tuttu. Ancak Hizbullah sorumluluğu reddetti.



Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Bou Habib, İsrail'in beklenen tepkisini kontrol altına almak için yoğun bir diplomatik faaliyet yürüttüklerini söyledi.



Lübnanlı yayın kuruluşu Al-Jadeed'e verdiği bir röportajda Habib, “İsrail sınırlı bir şekilde tırmanacak ve Hizbullah da sınırlı bir şekilde karşılık verecek. Aldığımız güvenceler bunlar” dedi.